شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إساءتها لمواطنة.. فتح تحقيق مع موظفة بمكتب تموين المنتزه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بفتح تحقيق موسع في شكوى لمواطنة تداولتها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضت فيها لإساءة معاملة من قبل إحدى موظفات مكتب تموين المنتزه أول.
وقال وكيل الوزارة إنه فور ورود تفاصيل الشكوى والتحقق منها أمر على الفور باستدعاء مديرة مكتب تموين منتزه أول، التي تقدمت بمذكرة بما تم من جانب الموظفة في الواقعة، ووجه بإحالة الموظفة إلى الشؤون القانونية للتحقيق معها.
كما أصدر أمر إداري بنقل الموظفة من المكتب وعدم تعاملها مع المواطنين مرة أخرى.
وفي سياق متصل، وبشأن واقعة وجود بطاقات تموينية بصندوق القمامة الخاص بالمكتب، وبالفحص تبين أنها بطاقات جرى لها استخراج بدل تالف، ويتم إعدامها، نظرًا لاستخراج أخرى جديدة بدلًا منها وعدم الحاجة إليها.
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