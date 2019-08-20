شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الصناعية» تُعلن فتح باب الحجز لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، فتح باب التقدم لمشروع «مجمع الصناعات الصغيرة» بالغردقة، المُقام على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع.

وتبدأ عملية بيع كراسات الشروط، ٢٥ اغسطس الجاري، إذ يتم بدء تلقي طلبات التقديم يوم ٥ سبتمبر المقبل، ولمدة ٣ أسابيع، على أن يتم التقديم بنظامي التمليك والإيجار لمدة ٥ سنوات، ويتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة بمبلغ يصل ٥ مليون جنيه.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تترواح ما بين ٣٠٠ متر و٦٠٠ متر .

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فيما انتهت هيئة التنمية الصناعية من أعمال توصيل المرافق للمنطقة التي تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات.

وأكد المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المنطقة الصناعية بالغردقة ضمن 13 مجمعًا صناعيًا ‏جديدًا للصناعات الصغيرة، يجرى تنفيذها على مستوي الجمهورية تشمل ‏‏4317 وحدة صناعية، وتوفر ما يقرب من 45 ألف ‏فرص عمل جديدة.

وأضاف «غازي» أن كافة الجهات المعنية قامت باتباع كافة معايير الجودة أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي، وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط.

وأوضح «غازي» أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بتوفير الاحتياجات والأدوات التدريبية على المشروعات للشباب، وإقامة معارض للمنتجات التي تخدم السياحة، والتركيز على المشروعات الصناعية التي تلبى احتياجات القرى السياحية، تهدف لتوفير فرص العمل للشباب بطريقة «صديقة للبيئة».