شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: التقدم الكبير في «شنغهاي» ليس وليد الصدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في تصنيف شنغهاي ARWU، أحد نتاج الخطة الإستراتيجية للتحول نحو جامعات الجيل الثالث.

وقال إن الجامعة اشتغلت بشكل متواصل على مؤشرات تصنيف شنغهاي، التي تعد من أقوى المعايير، إذ نجحت الجامعة في تحويل الخطة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع، والتقدم الكبير ليس وليد الصدفة، إذ إن تصنيف (ARWU) يصنف الجامعات وفقًا لستة مؤشرات موضوعية.

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ويعمل التصنيف الأكاديمي على حوالي ٣٠٠٠ جامعة حول العالم، ويفرز أكثر من 1800 جامعة كل عام، ويتم نشر أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم في تقريره سنوياً.

وأشار إلى أن تصنيف (ARWU) كان هدفه في البداية البحث عن المكانة العالمية لأفضل الجامعات الصينية، إلا أنه جذب اهتمام الكثير من الجامعات والحكومات ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، إذ أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في معظم الدول عن التصنيف.

وأوضح الدكتور «الخشت» أن تحقيق جامعة القاهرة المعايير السابقة جعلها تتفوق على العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية المرموقة والمعروفة عالميا، مشيراً إلى أن تصنيف شنغهاي أصبح أكثر من مجرد تصنيف، وإنما مؤشر للحكومات حول مستوى مؤسساتها التعليمية وجامعاتها.