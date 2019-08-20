شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يخفض درجة القبول للثانوي العام إلى 209 درجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الثلاثاء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020، من 212 درجة إلى 209 درجات.

كما قرر تخفيض القبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي من 200 درجة إلى 190 درجة، وكذلك تخفيض درجات القبول بمدراس التعليم الفني بأقسامه المختلفة.