شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخين» و«مندوبي المبيعات».. «التعليم» تحدد 6 محظورات مع بداية العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية استعدادتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد، إذ عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اجتماعًـا موسعًـا مع المسؤولين بالمحافظة في إطار استعدادات المديرية للدراسة.

وقال «الديب» في بيان، الثلاثاء، إن الاستعدادات شملت عدة أمور منها ما يخص شؤون المعلمين والطلاب ومنها ما يخص دمج التكنولوجيا بالتعليم، ومنها ما يخص المبنى المدرسي، ومنها ما يخص إجراءات ضبط العملية التعليمية، إذ استهل حديثه بالمبنى المدرسي وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي.

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وشدد «الديب» على حظر استخدام أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب.

وأكد «الديب» على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري، وحظر دخول مندوبي المبيعات، خصوصا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية، وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات، وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر، وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن المدارس التي ستدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بلغ عددها 42 مدرسة سواء إنشاءات جديدة أو توسعات، منها عشر مدارس بإدارة المنتزه ومثلها ببرج العرب، وسبع مدارس بإدارة شرق، وست مدارس بإدارة العامرية، وخمس مدارس بإدارة العجمي، ومدرستان بإدارة وسط ومدرستان بإدارة غرب.