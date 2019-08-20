شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي سيدات إفريقيا المشاركات بمؤتمر «أديان من أجل السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش مؤتمر «أديان من أجل السلام»، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مجموعة من سيدات القارة السمراء اللاتي مثلن طوائف دينية مختلفة.

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فيما ألقت وزيرة الهجرة كلمتها في جلسة بعنوان «نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كصانعات سلام»، التي عززت الرؤية حول أهمية دور المرأة في تعزيز ونشر ثقافة الحوار والسلام والوساطة من أجل تقريب أتباع الأديان لا سيما في الشرق الأوسط مهد الأديان السماوية.

من جانبهن، أشادت السيدات بدور مصر الريادي في إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والشباب والتعليم، وطلبن التعاون في مجالات دعم المرأة والشباب في إفريقيا والتعاون أيضًا مع الرعايا المصريين بدولهم ومؤسستي الأزهر والكنيسة القبطية.

ويشارك في المؤتمر مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي تمثله وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وبعض رؤساء الكنائس في العالم العربي والعالم ومنظمات المجتمع المدني بينهم دكتور سونغ جونغ كي، عضو برلمان كوريا الجنوبية، الكاهنة يونجين سا، رئيسة قطاع التعاون الدولي بمؤسسة ون البوذية في كوريا الجنوبية، والدكتور القسّ أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعيّة.