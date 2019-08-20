محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
نعت وزيرة الثقافة، الشاعر حبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب الإمارات وأمين عام اتحاد الكتاب العرب، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ٦٤ عاما.
وقالت وزيرة الثقافة في بيان اليوم، إن الراحل كان نموذجا للشخصية المستنيرة في المنطقة العربية ونجح طوال مسيرته في وضع بصمات ستبقى خالدة في تاريخ الفكر الانساني.
يذكر أن حبيب الصايغ ولد في أبوظبي عام 1955، حصل على إجازة الفلسفة عام 1977 كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن، عمل في مجالي الصحافة والثقافة وله عمود يومي في صحيفة الخليج ، نشر إنتاجه عربيا في وقت مبكر وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية ، ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة تنعي الكاتب حبيب الصايغ: "فقدنا شخصية مستنيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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