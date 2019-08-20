تجديد حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها بسبب خلافات أسرية في العياط 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل قتلت ابن شقيقتها، بعدما تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهمة وبين والدته (شقيقتها)، فتلقى طعنة في الصدر، أسفرت عن وفاته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

تلقى العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب، يبلغ من العمر 21 سنة، تعرض للاعتداء بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وتوصلت التحريات، إلى أن خالة الضحية وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنته بسكين، أثناء تدخله لفض مشاجرة، نشبت بين والدته وبينها، بسبب خلافات عائلية.

وألقى الرائد أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط القبض على المتهمة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.