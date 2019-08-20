أخبار مصر | وزير الطيران يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني ظهر اليوم السيد يان فوليك سفير دولة التشيك لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات النقل الجوى المختلفة.

وخلال اللقاء استعرض المصرى ويان فوليك عدد من الموضوعات الهامة من بينها اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والتشيك وتشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ والذى سيساهم فى تدعيم أوجه التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، كما ناقشا زيادة الحركة السياحية الجوية بين براغ والقاهرة من خلال مطارى العاصمة الإدارية و سفنكس الدوليين.

وأكد سفير التشيك على حرص بلاده على تعزيز الإستثمارات فى مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدنى وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن جانبه أكد وزير الطيران على عمق العلاقات التشيكية المصرية في إطار التعاون بين البلدين على النحو الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، مشيراً أن جمهورية مصر العربية تسعى دائماً إلى توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة.