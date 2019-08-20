أخبار مصر | عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الثاني لمعاهد فلسطين 96.88%، وعقب اعتماد النتيجة تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق في دراستهم الجامعية.

وكان وكيل الأزهر قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الأزهرية في فلسطين بنسبة نجاح 81.6%.