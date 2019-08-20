أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات مهمة صادرة عن الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات مهمة صادرة عن الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق مهاب مميش، وتعيين مميش مستشاراً لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، وتعيين المهندس يحى زكى رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وكان قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 17/8/2019، بإصدار قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش، الذي قام الرئيس السيسي بتعيينه مستشاراً للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وقامت أيضًا الرئاسة بإصدار قرارًا بتعيين المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويذكر أن الفريق مهاب مميش تولى رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس عام 2012، وكان قائداً لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس، كما تم تعيينه مميش مستشارا للرئيس السيسي للشؤون البحرية عام 2015.