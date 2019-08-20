شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين «مميش» مستشارًا لرئيس الجمهورية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في العدد (33) مُكرر، نص قرار تعيين الفريق مهاب مميش، مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية. وللاطلاع على نص القرار:

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