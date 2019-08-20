شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس وعضو منتدب بدرجة وزير».. نص قرار تعيين أسامة ربيع بهيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في العدد (33) مُكرر، نص قرار تعيين الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيسًا وعضوًا منتدبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، بدرجة وزير. وللاطّلاع على نص القرار:

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