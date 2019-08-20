شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 3 جامعات تكنولوجية جديدة لطلاب الشهادات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بلغ حتى الآن 115 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

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وأكد «عطا» على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء السبت،31 أغسطس الجاري.

وأضاف «عطا» أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: (الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية «قويسنا»، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية).

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.