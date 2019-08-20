شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكرّم المتفوقين علميًا في 206 مراكز شباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن مبادرة «الشباب والرياضة» تهدف لتكريم المتفوقين علميًا، تهدف إلى تكريم المتفوقين علميًا بكافة مراكز الشباب، والبالغ عددها 206 مركز شباب، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة في الاهتمام ببناء الإنسان المصري علميا وثقافيا.

من جانبه، أعلن الدكتور محمود الصبروت، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد جميع المراكز لتنفيذ المبادرة لتشجيع الشباب على التنافس والتفوق العلمي، واعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وشريك أساسي في كل نواحي الحياة العامة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، تأكيدًا على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب.