شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تخصص أماكن في الكليات لإقامة معارض كتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق أحمد، مدير عام الإدارة العامة برعاية الشباب بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة خصصت عدة أماكن بكل كلية لإقامة معارض للكتاب خلال الإجازة الصيفية.

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وطالب مدير الرعاية، المؤسسات الصحفية، بإمداد هذه المعارض بالكتب المختلفة والمتنوعة بتخفيضات معينة، تيسيرًا على الطلاب وحثهم على القراءة والاطلاع في شتى أنواع العلوم والمعارف خلال الإجازة.

وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية لديها إصدارات في جميع المجالات الأدبية والعلمية، وكافة التخصصات، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى نشر الثقافة والعلم لدى شبابها الطلاب.

وذكر أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو توفير مصادر المعلومات المختلفة، التي تهم المكتبات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين والطلاب والعاملين بالجامعة، وتوفير المصادر من كتب ومراجع وقواميس ودوائر معارف سواء كان العمل على شكل ورقى أو في CDS لبعض مجموعات الكتب، التي تشمل التخصصات العلمية المختلفة في الطب، الصيدلة، الهندسة، طب الأسنان، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الآداب، اللغات والتربية الرياضية وغيرها من صنوف المعارف.