أخبار مصر

السيسي يوجه بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كـ«منصة قومية»

0 نشر
محسن سميكة 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كـ«منصة قومية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.

Advertisements

وأضاف راضي أن الرئيس أكد أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري.

ووجه الرئيس بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير التعليم عرض الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كـ«منصة قومية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا