شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كـ«منصة قومية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.

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وأضاف راضي أن الرئيس أكد أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري.

ووجه الرئيس بالتوسع في دور بنك المعرفة واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير التعليم عرض الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.