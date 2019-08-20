شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع شركات السكر الاستعداد لموسم زراعة البنجر غرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب المنيا.

وزير الزراعة يبحث مع شركات السكر الاستعداد لموسم زراعة البنجر بغرب المنيا

وبحسب بيان، الثلاثاء، بحث الاجتماع الاستعداد للموسم الجديد والذي جاء بعد نجاح تجربة زراعة البنجر في منطقة غرب غرب المنيا للموسم الماضي والتي ساهمت في جذب استثمارات جديدة لمنطقة غرب المنيا.

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وأشاد أبوستيت بالحس الوطني للشركات السكر في حرصهم على دعم زراعة البنجر وإنتاج سلعة استراتيجية يحتاجها كل أفراد الشعب.

وزير الزراعة يبحث مع شركات السكر الاستعداد لموسم زراعة البنجر بغرب المنيا

وطالب الوزير بضرورة الإسراع في تجهيز الأرض وتسليمها للشركات مبكرا حتى تتمكن من زراعة محصول البنجر في بداية شهر سبتمبر القادم مما يسهم في زيادة الإنتاج.

وأكد أبوستيت أيضًا أنه ستتم زيادة مساحة زراعة البنجر 5 أضعاف العام الماضي وطالب بضرورة زيادة إنتاجية الفدان من 22،5 إلى 30 طنا حتى يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.