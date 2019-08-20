تجديد حبس متهم بالانضمام لـ"وايت نايتس" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المتهم "م. م" من مشجعي نادي الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ألتراس وايت نايتس.

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