وزير التموين يضع حجر أساس إنشاء أول منطقة تجارية لوجيستية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه محافظ قنا عبدالحميد الهجان، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية العامة بقرية الترامسة بمدينة قنا، الإثنين، وهى الأولى على مستوى الصعيد وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور على المصيلحي، أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، فضلا عن أنها تمثل عاملا رئيسيا في خفض أسعار السلع لما لها من دور هام في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.

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وأشار وزير التموين إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية سوف يتم إنشاؤها على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات بإجمالى استثمارات تصل الى 2 مليار جنيه، مؤكدا أنها سوف تُحدث نقلة نوعية في مفهوم التجارة الداخلية في جنوب الصعيد.

من جانبه، قال محافظ قنا، إن المنطقة اللوجيستية المقرر إنشاؤها تتمتع بموقع متميز على طريق "قنا- سوهاج "الصحراوى الغربى حيث تخدم مدن قنا ونقادة والوقف ونجع حمادى بالإضافة إلى التجمع العمرانى الجديد غرب قنا، موضحا أن المنطقة سوف تقام على مساحة 15.5 فدان وتوفر حوالي 10 الآف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أنه سوف يتم تخصيص 10 أفدنة أخرى بجوار المنطقة اللوجيستية للتوسع في إقامة أنشطة تجارية وترفيهية جديدة مستقبلا.

وبدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى، أن هذه المنطقة سوف تمثل باكورة المناطق التجارية اللوجيستية في صعيد مصر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ 18 مشروعا في مجال التجارة الداخلية في 11 محافظة بتكلفة مالية تصل إلى 50 مليار جنيه، ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقى محافظات الجمهورية مستقبلًا، وذلك لأهميتها في خفض أسعار السلع وتوفير فرص العمل.​