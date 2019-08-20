مصر | "RBJ" و"عناصر خطرة".. حملات مكبرة لتطهير بؤر أسوان والدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "RBJ" و"عناصر خطرة".. حملات مكبرة لتطهير بؤر أسوان والدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسوان: تم استهداف عدد من المناطق بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، والتي تعد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جنوب الصعيد بحملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط الآتي: عدد ( 2 ) رشاش جرينوف، عدد ( 2 ) ماسورة غيار أمامى، عدد ( 500 ) طلقة نارية، عدد ( 2 ) شريط لذات السلاح.



عدد ( 3 ) بنادق آلية، عدد ( 29 ) خزينة لذات السلاح.

بندقية FN، عدد ( 7 ) خزينة لذات السلاح.

بندقية خرطوش محلية الصنع.

عدد ( 4 ) فرد رصاص محلى.

تنفيذ عدد ( 12 ) حكم فى قضايا جنايات.

عدد ( 8 ) سيارات، عدد ( 4 ) دراجات نارية.. ( بدون لوحات معدنية وتراخيص ).

إزالة منزل وعشة صادر بشأنهما قرارات إزالة خاصين بأحد العناصر الإجرامية الخطرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 7 ) أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى ( قتل عمد، سرقة بالإكراه ). عدد ( 2 ) قاذف RBJ، عدد ( 4 ) قذائف لذات السلاح، عدد ( 9 ) عبوات دافعة.عدد ( 3 ) بنادق آلية، عدد ( 29 ) خزينة لذات السلاح.بندقية FN، عدد ( 7 ) خزينة لذات السلاح.بندقية خرطوش محلية الصنع.عدد ( 4 ) فرد رصاص محلى.تنفيذ عدد ( 12 ) حكم فى قضايا جنايات.عدد ( 8 ) سيارات، عدد ( 4 ) دراجات نارية.. ( بدون لوحات معدنية وتراخيص ).إزالة منزل وعشة صادر بشأنهما قرارات إزالة خاصين بأحد العناصر الإجرامية الخطرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 7 ) أحكام قضائية من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى ( قتل عمد، سرقة بالإكراه ). الدقهلية: تم القيام بحملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة المنزلة.. أسفرت جهودها عن ضبط ( عدد 8 متهمين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة).. وبحوزتهم ( عدد 8 قطع سلاح نارى " عدد 2 بندقية آلية وعدد 5 طلقات من ذات العيار، عدد 2 بندقية خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار، عدد 4 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار ).

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن (أسوان، الدقهلية) وبالاشتراك مع قوات الأمن المركزي بحملات أمنية مكبرة استهدفت عدد من البؤر الإجرامية بنطاق مديريتي أمن أسوان والدقهلية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.