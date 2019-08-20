مصر | "وش إجرام".. القبض على مسجل خطر لسرقته 8 منازل بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وش إجرام".. القبض على مسجل خطر لسرقته 8 منازل بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن في القبض على مسجل خطر سرق 8 منازل بالمرج.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن محمد ا، 34 سنة، عاطل ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 2025 فئة " ب " المرج والسابق اتهامه فى 63 قضية أخرهم 26010 لسنة 2015م المرج " شروع فى قتل " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.



وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 8 حادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه وأقر بتصرفه بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها من المجنى عليه الثانى لأحد الأشخاص " لا يمكنه الارشاد عنه " واقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباته الشخصية.