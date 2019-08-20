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مصر | "وش إجرام".. القبض على مسجل خطر لسرقته 8 منازل بالمرج

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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن في القبض على مسجل خطر سرق 8 منازل بالمرج.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن محمد ا، 34 سنة، عاطل ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 2025 فئة " ب " المرج والسابق اتهامه فى 63 قضية أخرهم 26010 لسنة 2015م المرج " شروع فى قتل " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.


وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب 8 حادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.
تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه وأقر بتصرفه بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها من المجنى عليه الثانى لأحد الأشخاص " لا يمكنه الارشاد عنه " واقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليه على متطلباته الشخصية.


كما تم بارشاده ضبط 4500 جنيه، شاشة تليفزيون، شاشة كمبيوتر، طفاية حريق،دفاية كهربائية، كيسة كمبيوتر، 3 مروحة، كاميرا فيديو، 5 ساعة يد، اكسسوارات حريمى، 3 هاتف محمول، 2 بطاقة تموين، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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