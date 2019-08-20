مصر | القبض على عاطل بحوزتة 765 جرام حشيش بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل بحوزتة 765 جرام حشيش بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على عاطل بحوزته 765جرام حشيش بالسلام.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط محمد س، 33 سنة، عاطل مقيم بتقسيم يماني أبو رجيلة ـ دائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 765 جرام، مبلغ مالي 160 جنيه،هاتف محمول.