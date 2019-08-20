مصر | ننشر صورة المتهمة بقتل حماها بعد تحرشه بها في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة المتهمة بقتل حماها بعد تحرشه بها في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الخليج 365 على صورة المتهمة بقتل حماها بعد تحرشه بها بمنطقة المقطم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من قسم شرطة المقطم مفادة تلقية بلاغا من الأهالي بشخص متوفي بعقار بمنطقة الزلزال، بالإنتقال وإجراء المعاينة عثر على جثة "إبراهيم. ذ"، 66 سنة، بالمعاش ومقيم بمحل البلاغ في وضع الجلوس بأرضية الصالة " يرتدي ملابسه كاملة " وبها إصابات عبارة عن ( جرح طعني بالصدر ) وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره على سكين ملوثة بالدماء.