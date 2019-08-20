مصر | ننشر صورة المتهمة بقتل حماها بعد تحرشه بها في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة المتهمة بقتل حماها بعد تحرشه بها في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصلت الخليج 365 على صورة المتهمة بقتل حماها بعد تحرشه بها بمنطقة المقطم.
وبسؤال زوجة نجل المتوفى "منال. أ"، 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت علي جثة المتوفي واكتشفت مقتله على النحو المشار إليه ونفت علمها بملابسات الحادث،
بإجراء التحريات وجمع المعومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه وأنها وراء ارتكاب الواقعة ومن خلال إعادة مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنها حال تواجدها بالشقة صحبة المجني عليه واستغراقها فى النوم فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء من جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها وقام بمعاودة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغ مالي مقابل ممارسته الرزيلة معها،فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " سكين " محدثًا إصابته والتي أودت بحياته، ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته وقامت بمغافلتهم ووضع السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضًا حال إمساكه بالسلاح.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من قسم شرطة المقطم مفادة تلقية بلاغا من الأهالي بشخص متوفي بعقار بمنطقة الزلزال، بالإنتقال وإجراء المعاينة عثر على جثة "إبراهيم. ذ"، 66 سنة، بالمعاش ومقيم بمحل البلاغ في وضع الجلوس بأرضية الصالة " يرتدي ملابسه كاملة " وبها إصابات عبارة عن ( جرح طعني بالصدر ) وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره على سكين ملوثة بالدماء.
وبسؤال زوجة نجل المتوفى "منال. أ"، 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت علي جثة المتوفي واكتشفت مقتله على النحو المشار إليه ونفت علمها بملابسات الحادث،
بإجراء التحريات وجمع المعومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه وأنها وراء ارتكاب الواقعة ومن خلال إعادة مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنها حال تواجدها بالشقة صحبة المجني عليه واستغراقها فى النوم فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء من جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها وقام بمعاودة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغ مالي مقابل ممارسته الرزيلة معها،فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " سكين " محدثًا إصابته والتي أودت بحياته، ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته وقامت بمغافلتهم ووضع السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضًا حال إمساكه بالسلاح.
وأمر إللواء محمد منصور مدير الامن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.