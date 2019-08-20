مصر | بعد شك الأهالي بهم.. سقوط صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام بالإعدام بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شك الأهالي بهم.. سقوط صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام بالإعدام بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من القبض على صاحب مخبز ونجليه هاربين من أحكام بالإعدام أثناء اختبائهم داخل شقة بالبساتين.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين مفادها قيام ثلاثة أشخاص باستئجار شقة كائنة بعرب المعادي ـ دائرة القسم وارتياب أهالي المنطقة فى أمرهم، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط كل من مجدي ك، 58 سنة، صاحب مخبز ونجلة عمرو م، 34 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليهما فى القضية رقم 32496321 لسنة 2016م العمرانية جيزة " قتل " والمقضي فيها بالإعدام لكلا منهما أحمد مجدي، 33 سنة، عاطل وينتحل اسم كل من ( كمال مجدي كمال عبد المجيد، حسن مجدي كمال عبد المجيد)

( نجل الأول ) والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين أرقام:32496321 لسنة 2016م العمرانية جيزة " قتل " والمقضي فيها بالإعدام، والقضية رقم 5444904 لسنة 2010م العمرانية جيزة " سلاح ناري " والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.