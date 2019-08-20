مصر | ضبط عاطل لسرقتة جنوط السيارات بالتجمع الخامس

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد") لإرتكابه واقعة سرقة (2 "جنط" من سيارة "ملاكى" أثناء توقفها بدائرة القسم)، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته (مفتاح - كوريك)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبمناقشته إعترف بارتكاب حادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية".

وأمر إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.