مصر | بداخلها 105 آلاف جنيه.. ضبط عاطلين لسرقتها حقيبة من داخل سيارة بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداخلها 105 آلاف جنيه.. ضبط عاطلين لسرقتها حقيبة من داخل سيارة بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت اشراف اللواء محمد منصور مدير الامن من ضبط عاطلين سرقوا حقيبة بداخلها105الاف جنية من داخل سيارة بالتجمع الأول.

وتعود البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (مسجل خطر "سرقات عامة" مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات "، وآخر عاطل، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة") لقيامهما بالإشتراك مع آخر مقيم بمحافظة بالمنيا "جارى تحديده وضبطه" بإرتكاب واقعة سرقة (حقيبة بداخلها مبلغ مالى 105 ألف جنيه، جهاز " لاب توب"، هارد ديسك) من داخل سيارة ملك أحد المواطنين (مدير إحدى شركات التطوير العقارى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) حال توقفها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى قدره 46،500 ألف جنيه - 2 هاتف محمول – شاشة)، وأقرا بشرائهما الهواتف المحمولة والشاشة المضبوطة من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وأمر إللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.