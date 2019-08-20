مصر | بأسلوب الخطف.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة هواتف السيدات بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب الخطف.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة هواتف السيدات بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن أخطر تشكيل عصابي لسرقة هواتف السيدات بأسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير اخطارا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلين عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بالجيزة) حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف مستقلان مركبة " توك توك "، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات الإسلوب، وأقرا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما " سيئ النية " (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.