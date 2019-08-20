مصر | "كانت شقية".. النيابة تستمع لأقوال أهل طفلة سقطت من الطابق الثاني بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت شقية".. النيابة تستمع لأقوال أهل طفلة سقطت من الطابق الثاني بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استمعت النيابة العامة، إلى أقوال أهل طفلة سقطت من الطابق الثاني في منطقة المعصرة، والذين أكدوا أنها كانت " شقية ".
كما صرحت النيابة بدفن جثة الطفلة وتسليمها لذويها.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وذكروا أنها كانت دائما تلهو أمام باب الشقة، ويوم الواقعة تسللت من ورائهم لتلهو كالعادة بألعابها ووقعت لعبة منها على السلم لتسرع إليها فسقطت في "بير السلم"، وأضافوا أنه لا يوجد شبة جنائية في وفاتها.
كما صرحت النيابة بدفن جثة الطفلة وتسليمها لذويها.
وتعود البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعصرة إخطارا من المستشفى العام مفاده وصول الطفلة "ندى. م"، لديها عامان، مصابة بكسر بالجمجمة وكسور بباقي أجزاء الجسد.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وبسؤال أهليتها أفادوا بأن الطفلة سقطت من السلم أثناء لهوها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.