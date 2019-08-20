مصر | "كانت شقية".. النيابة تستمع لأقوال أهل طفلة سقطت من الطابق الثاني بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت شقية".. النيابة تستمع لأقوال أهل طفلة سقطت من الطابق الثاني بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال أهل طفلة سقطت من الطابق الثاني في منطقة المعصرة، والذين أكدوا أنها كانت " شقية ".

وذكروا أنها كانت دائما تلهو أمام باب الشقة، ويوم الواقعة تسللت من ورائهم لتلهو كالعادة بألعابها ووقعت لعبة منها على السلم لتسرع إليها فسقطت في "بير السلم"، وأضافوا أنه لا يوجد شبة جنائية في وفاتها.