أخبار مصر | تنفيذ 7 محاور على النيل بتكلفة 9.485مليار جنيه.. أبرز ملامح جولة النقل في المنيا وأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 7 محاور على النيل بتكلفة 9.485مليار جنيه.. أبرز ملامح جولة النقل في المنيا وأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم، إجراء جولة تفقدية بمحافظتي المنيا وأسيوط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات.

بدأت الجولة بتفقد محطة مصر برمسيس ومتابعة انتظام جداول التشغيل ولقاء عدد من الركاب الذين أشاروا الى التحسن في مستوى الخدمة المقدمة ثم استقلال القطار رقم ٩٨٠ من القاهرة إلى أسيوط وتفقد عربات القطار والاطمئنان على مستوى الخدمة.

وتم تفقد محطة المنيا للسكك الحديدية والمطالبة بزيادة عدد المقاعد علي الأرصفة والتأكيد على تطبيق الغرامات الخاصة بعبور الركاب من علي السكة، وضرورة ازالة اللافتات العشوائية من علي سور وجدران المحطة.

كما تم تفقد محطة اسيوط للسكك الحديدية والتوجيه بإصلاح كشافات الإنارة الداخلية علي أرصفة المحطة والاهتمام بواجهة المحطة الخارجية

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وأضافت النقل أن الوزير تابع أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمحور ديروط العلوي على النيل والتي تمتد من الطريق الزراعي الغربي الى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 28 كيلومتر، وعرض 21 مترا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه حيث تتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منهم كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترا أعلى طريق (أسيوط – سوهاج) الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان، وترعة الإبراهيمية، حيث أكد وزير النقل أنه من المخطط الانتهاء من المشروع قبل 30 /6/2020.

وأشارت إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص العمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

كما شملت الجولة تفقد محور سمالوط بمحافظة المنيا وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر بتنفيذ عدد من المحاور العرضية حيث يبلغ طول محور سمالوط الحر 24 كم وعرضه 21 متر وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه.

وأكدت النقل أن هذا المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسوان» حتى الطريق الصحراوي الغربي «القاهرة- أسوان» مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي «القاهرة- أسوان» عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، بحيث يكون محورًا حرًا.

وأضافت أنه يتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل وهذا المشروع مخطط الانتهاء منه 30/ 6/ 2020 ويتم تكثيف الاعمل للانتهاء منه في نهاية ديسمبر 2019.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد (7) محاور على النيل، هي (محور بديل خزان أسوان - كلابشة - قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- ) بتكلفة 9.485 مليار جنيه، وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 50 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.