أخبار مصر | ليس المُتهم الوحيد.. التفاصيل الكاملة للقبض على أمين عام "الأعلى للإعلام" بتهمة الرشوة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس المُتهم الوحيد.. التفاصيل الكاملة للقبض على أمين عام "الأعلى للإعلام" بتهمة الرشوة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المكان مكتب أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، الزمان الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، عندما فوجئ أحمد سليم الأمين العام بقوة من هيئة الرقابة الإدارية تٌلقي القبض عليه بتهمة الرشوة، وإبلاغهم الموظفين بمكتبه بالانصراف من عملهم؛ حيث قاموا بعملية جرد لمكتبه انتهت بضبته.



كان خبر إلقاء القبض على "سليم" مفاجأة من العيار الثقيل للوسط الإعلامي، خاصة وأن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، صرح بأنه كان على علم كامل بخطوات القبض على الأمين العام، وتم إخطاره بالتحريات التي تقوم بها هيئة الرقابة قبل 4 أسابيع تقريبًا.



من هو أحمد سليم؟

بدأ "سليم" حياته المهنية باحثًا للنشر في المركز الصحفي في الهيئة العامة للكتاب، والمركز الصحفي لهيئة الكتاب 1990، ومدير الإعلام في الهيئة العامة للكتاب حتى 2004، ومدير النشاط الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورئيس تحرير سلسلة كتب (الإبداع) في مكتبة الأسرة ومدير تحرير "مجلة العلم والحياة" الصادرة عن وزارة الثقافة.



كما شغل "سليم" منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون من قبل في عهد وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ثم رئيسًا لنادي الإعلاميين، ووكيلًا لوزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة، ورئيسًا لجهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية والمشرف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة، كما تولى منصب مسؤول الإعلام في مهرجانات الإسماعلية للفنون المسرحية التجريبية، ومدير مكتب وزير الشباب 7/2004 – 1/2005، ومدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الشباب 1/2005 – 2/2005، ومدير عام المتابعة في مكتب وزير الإعلام 2/2005، كما تولى منصب مسؤول الاتصال السياسي والجماهيري في وزارة الإعلام 6/2005.



مكرم: لن أتستر على فساد

وكانت استشارت هيئة الرقابة الإدارية مكرم محمد رئيس المجلس، قبل إلقاء القبض على "سليم"، ما دفعه للتأكيد باتخاذهم ما يرونه صحيحًا في تحرياتهم.



وقال "مكرم" في تصريحات صحفية، إن الرقابة الإدارية كانت تتبع "سليم" منذ نحو 3 أشهر، مؤكدًا أنه لن يتستر على فساد.

Advertisements



المجلس يبحث اختيار أمينًا عامًا منذ 4 أسابيع

وقال مصدر بالمجلس، إنه كان يبحث اختيار أمينًا عامًا جديدًا منذ نحو 4 أسابيع، مؤكدًا أنه كان يبحث بعض الأسماء المرشحة، ولم يتم التوافق حول أيًا منها.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس سيعقد ظهر غدٍ اجتماعًا طارئًا، بدعوة من "مكرم"؛ لاختيار أمين عام جديد من غير الأعضاء، وإبلاغ المسؤولين بكافة التطورات، وذلك نظرًا لأهمية المنصب.



وأكد المصدر أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا رشوة واستغلال نفوذ، أبرزها نادي الإعلاميين.

وتنص المادة 83 من قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على اختيار المجلس أمينًا عامًا من غير الأعضاء.



"سليم" ليس الوحيد.. تورط قيادات أخرى بماسبيرو

وصرح مصدر بأن أحمد سليم ليس الوحيد المتورط في قضية الرشوة، ولكن هناك بعض القيادات الأخرى التى كانت تتولى مناصب بقطاع القنوات المتخصصة في ماسبيرو، أحدهم تم إلقاء القبض عليه منذ فترة، بعد التحريات التي قامت بها أحد الأجهزة الرقابية.