أخبار مصر | "حساسين": تقرير "هارفارد" دليل واضح على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حساسين": تقرير "هارفارد" دليل واضح على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية والذي أشارت فيه إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير إنما هو دليل واضح على أن مصر تسير في الطريق الصحيح في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل كفاءة ومهنية واحترافية غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية العالمية.

وأضاف حساسين، إن التأثيرات الإيجابية لارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلى ومستوى معيشة الفرد، من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومى وتحسن المستوى المعيشى للأفراد وتحسن التعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات والتقليل من نسب الفقر والمشكلات الناجمة عنه.