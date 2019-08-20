أخبار مصر | الخميس.. علي عبدالعال يستقبل رئيس برلمان توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. علي عبدالعال يستقبل رئيس برلمان توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الخميس القادم، رئيسة برلمان دولة توجو، وذلك بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمقر البرلمان المصرى.

ويأتي اللقاء المتوقع، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما علي المستوي البرلماني، وبحث القضايا ذات الإهتمام المشترك.

كما يستقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، نائب رئيس برلمان توجو وعدد من رؤساء اللجان وذلك بالمطار.

