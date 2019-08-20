أخبار مصر | بدعوة من رئيس جمهورية أذربيجان.. "السيد الشريف" يشارك في قمة باكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدعوة من رئيس جمهورية أذربيجان.. "السيد الشريف" يشارك في قمة باكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك السيد الشريف وكيل مجلس النواب، فى قمة باكو العالمية الثانية للزعماء الدينيين التي ستعقد يومي 14 و15 نوفمبر المقبل، بدعوة من رئيس جمهورية أذربيجان.

وستُعقد القمة بمشاركة شخصيات دينية وعامة مؤثرة تمثل مناطق مختلفة من العالم، ومتوقع لها أن تكون منبرًا مثمرًا لمناقشة التحديات المعاصرة للعالم فى إطار العولمة والتحدى للعمليات العرقية أو الطائفية، التى تجرى فى مناطق مختلفة من العالم.

وقال السيد الشريف وكيل البرلمان، إنه سيتحدث عن الوسطية والاعتدال فى الإسلام، وضرورة تعاون الدول جميعها فى محاربة الافكار المتطرفة والبعيدة عن سماحة الأديان خاصة الدين الاسلامى.