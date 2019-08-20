شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة صندوق «تكريم الشهداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، الثلاثاء. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللواء السيد الغالي عرض خلال الاجتماع مستجدات تأسيس صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وآليات عمله وتمويله، وتطورات إنشاء المقر الدائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بحيث يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله، تقديرًا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري العظيم والتصدي للتحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

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