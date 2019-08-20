شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن مقتل 11 إرهابيًا خلال مداهمة مزرعة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية مداهمة وكر لمجموعة من العناصر الإرهابية في إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور بالعريش.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن قطاع الأمن الوطني توافرت له معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكراً لهم ومُرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأوضحت أنها تعاملت على الفور مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد (11) عنصر عثر بحوزتهم على عدد (5 بندقية FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة- 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف). وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.