شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعظيم حمادة، نائب مدير الإدارة الثالثة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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حاول راكب مصرى الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط إير إيطاليا رقم 801 القادمة من مالبينسا، المرور وسط الحشود للعبور بدون تفتيش فاستوقفة الأستاذ النوبى شحتو، مأمور اللجنة الجمركية، وسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى مع ملاحظة شدة ارتباكه.

وبالعرض على الأستاذ صابر عبدالحميد، مدير الحركة، قرر تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة الأستاذة مى صفوت مأمور الفحص فأفادت بوجود أشياء متماثلة. وتم عرض الأمر على الأستاذ عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة الثالثة بالانابة فقرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بواسطه مأمور الخط الأخضر الأستاذ محمد عمر مأمور تفتيش الخط الأخضر تحت إشراف الأستاذ صابر عبدالحميد مدير الحركة فتبين وجود كيلو و250 جرام من المشغولات الذهبية مخفاه داخل الملابس الخاصة بالراكب في الأمتعه الشخصية.

قرر الأستاذ جمال عبدالفتاح، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.