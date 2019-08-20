شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «الملا» مع رئيس مؤسسة البترول الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس مؤسسة البترول الكورية، سونجو يون، والوفد المرافق المالك لشركة دانا بتروليوم، حيث تم استعراض مجالات عمل الشركة في المناطق التي تعمل بها في مصر في خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وكذلك أنشطتها في منطقة بحر الشمال.

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وخلال اللقاء، أشار رئيس مؤسسة البترول الكورية إلى أن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حالياً 12 ألف برميل يومياً، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات في مصر ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين وفى ضوء النتائج الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.

وأشار سونجو يون أن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم في فتح آفاق جديدة وزيادة مستويات الإنتاج، مؤكداً على الرغبة في الدخول في المزايدات الجديدة التي سيطرحها قطاع البترول في الفترة القادمة.

من جهته، أكد الملا على العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تدعم نطاق أعمالها داخل مصر. حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.