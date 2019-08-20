شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع سفير التشيك تشغيل خط جوي بين القاهرة وبراغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، ظهر اليوم الثلاثاء، يان فوليك سفير دولة التشيك بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوي المختلفة.

وخلال اللقاء استعرض «المصري» ويان فوليك عدد من الموضوعات المهمة من بينها اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر والتشيك وتشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ، والذي سيساهم في تدعيم أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما ناقشا زيادة الحركة السياحية الجوية بين براغ والقاهرة من خلال مطاري العاصمة الإدارية وسفنكس الدوليين.

وأكد سفير التشيك على حرص بلاده على تعزيز الإستثمارات في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدني، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن جانبه أكد وزير الطيران على عمق العلاقات التشيكية المصرية في إطار التعاون بين البلدين على النحو الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين، مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية تسعى دائماً إلى توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة.