شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق المؤتمر العاشر للأديان من أجل السلام بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الثلاثاء، في مدينة ليندو الألمانية، فعاليات المؤتمر العاشر للأديان من أجل السلام، بحضور ٩٠٠ ممثل لجميع الأديان والمعتقدات حول العالم، وبمشاركة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، كممثلة للوفد المصري، والذي ضم عدد من الباحثين ورجال الدين. وألقى الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، كلمة الافتتاح، أكد فيها على أهمية انطلاق هذا المؤتمر من أجل ترسيخ السلام في العالم والقضاء على الحروب التي تقام بسبب الأديان.

وقال« شتاينماير» إنه يحلم أن يرى العالم وحدة واحدة لا يفرقه أي خلاف بسبب الأديان، مضيفا أن الاشخاص الذين يستخدمون الدين كوسيلة للإرهاب هم أشخاص يفقدون مصداقيتهم وإنسانيتهم.

وتابع: «السلام معناه أن نعيش بشكل سليم وليس معناه أن الجميع يعترف بمعتقد واحد، فهذا المؤتمر ينادي بضرورة إبعاد الدين عن الصراعات السياسية والحروب»، مؤكدا أن أوروبا نجحت في التخلص من الصراعات الدينية، مستشهدا بالحروب الدينية التي وقعت في ألمانيا في الحروب الوسطي وأدت لسقوط المئات، مشيرا إلى أن بلاده تخلصت من هذه الصراعات ووقعت عدة معاهدات للسلام.

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وذكر رئيس ألمانيا: «يجب علينا أن نجعل الدين أداة للسلام، واستشهد بنشيد القديس فرنسيس الأسيزي الإيطالي والذي قال فيه اجعلني إلهي أداة للسلام فلنكن أداته على الدوام».

وعرض المؤتمر فيلما قصيرا عن الصراعات الدينية في العالم. فيما عبر رئيس أساقفة القسطنطينية، البطريرك برتلماوس، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مناديا الجميع بضرورة نشر رسائل هذا المؤتمر في جميع دول العالم من أجل إنهاء الحروب التي أراقت دماء الأبرياء، مضيفا أن الكنيسة الأرثوذوكسية في القسطنطينية دائما تشجع حوارات الأديان وتسعى بكل قوتها لنشر رسالة السلام.

من جانبها، ذكرت الوزيرة نبيلة مكرم أنها مرشحة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمشاركة في هذا المؤتمر، مضيفة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنها ستلقي كلمة، الثلاثاء، ستستعرض فيها جهود الدولة المصرية في ترسيخ حوار السلام بين الإسلام والمسيحية.

وأكدت أن الدولة المصرية حريصة على نشر رسائل السلام، مستشهدة بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن دور الأزهر الشريف في ترسيخ حوار السلام مع الكنيسة من خلال بيت العائلة، كما ساهم شيخ الأزهر في تدشين حوار السلام مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس سواء خلال زيارة البابا لمصر عام ٢٠١٧ أو في الإمارات مطلع هذا العام، مشيرة إلى أنها ستعرض كذلك جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة المصرية ودور المجلس القومي للمرأة في النهوض بأوضاعها.