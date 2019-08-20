شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق بـ«6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر، رافقه خلالها المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبجودة وكفاءة عالية.

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وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، خلال الزيارة، أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، بدءاً من أعمال تطوير طريق الواحات الرئيسي، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وكذا كباري (٢ و٣ و٦)، والطريق الدائري الأوسطي، والذي تنفذه شركة «بتروچت» حتى نهاية التقاطع مع أعمال الهيئة الهندسية، ثم المحور الأوسطي حتى طريق الفيوم تنفيذ شركة سامكو، وأعمال تنفيذ عدد من الكباري الأخرى ومنها كوبري (10 – 11 – 14- 16).

كما قام نائب رئيس الهيئة بجولة تفقدية بمشروع«»JANNA للإسكان الفاخر، وتفقد عددا من الوحدات التي يتم تجهيزها للتسليم للفائزين بها، موجهاَ بسرعة الانتهاء من المرحلة الحالية، ليتم تسليم الوحدات للمستحقين في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

كما التقى نائب رئيس الهيئة مسؤولي الشركات المنفذة والاستشاريين لمشروعات الطرق بالمدينة، للتأكيد على تقديم الدعم اللازم وإزالة العقبات التي تواجههم، وكذا المتابعة الدورية لمواقع العمل، وتحفيز الشركات على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالبًا بضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها والعمل على إزالة المعوقات كافة.