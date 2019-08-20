"الرائحة كشفت الجريمة".. العثور على جثة مسنة مقتولة داخل مسكنها بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف لغز مقتل سيدة مسنة، عُثر على جثتها داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة، 73 سنة، مقتولة داخل شقتها، وأفاد الأهالي أن المجني عليها تقيم بمفردها داخل المسكن.
أمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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