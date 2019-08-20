تجديد ندب "مسعود" مديرًا لنيابة النقض.. و"عبداللطيف" للمكتب الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، قراراً بتجديد ندب المستشار محمود مسعود مديراً لنيابة النقض. وتضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي كان يشغله المستشار عبدالله عصر قبل قرار تعيينه رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى. وندب المجلس المستشار حسام الديب أميناً عاماً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفاً للمستشار يحيى خليفة الذى بلغ سن التقاعد والمحدد قانوناً بـ70 عاماً. وجدد المجلس ندب المستشار فرحان بطران، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض.

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