بالصور.. مباحث القاهرة تضبط عدد من العناصر الإجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية مرتكبي السرقات.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة؛ حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "عاطلين" لقيامهما باستدراج "عامل"، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي كرهاً عنه تحت تهديد سلاح ناري، وبحوزتهما "الهاتف المحمول، المبلغ المالي المستولى عليهما، وكذا طبنجة صوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط "عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "تبديد"" لارتكابه واقعة سرقة "2 "جنط" من سيارة "ملاكي" أثناء توقفها بدائرة القسم" ، وذلك في كمين أعد لضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبحوزته "مفتاح - كوريك" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وبمناقشته إعترف بارتكاب حادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية".

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وألقت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط "مسجل خطر "سرقات عامة" -سبق اتهامه فى 27 قضية متنوعة - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات " ، وآخر عاطل – سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة"" لقيامهما بالاشتراك مع آخر - مقيم بمحافظة بالمنيا "جارى تحديده وضبطه".. بارتكاب واقعة سرقة "حقيبة بداخلها مبلغ مالى 105 ألف جنيه ، جهاز " لاب توب"، هارد ديسك" من داخل سيارة ملك أحد المواطنين "مدير إحدى شركات التطوير العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس" حال توقفها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" ، وتم بإرشادهما ضبط "مبلغ مالى قدره 46,500 ألف جنيه - 2 هاتف محمول – شاشة" ، وأقرا بشرائهما الهواتف المحمولة والشاشة المضبوطة من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وله محل إقامة آخر بكرداسة بالجيزة - سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة "هاتف محمول ، 2 ساعد يد" من داخل مسكن "أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم" ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات ، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "عامل - مقيم بفيصل بالجيزة" لارتكابه واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من داخل خزينة فرع إحدى شركات المحمول بدائرة القسم ، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بذات الفرع محل الواقعة وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بالباب الرئيسي، وعلمه باحتفاظ العاملين بالفرع بنسخة من مفتاح الخزينة بداخله ، فعزم على سرقة ما بداخل الخزينة من مبالغ مالية ، وتمكن من دخول الشركة وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه ، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية" عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "ربة منزل - مقيمة بالجيزة" حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف مستقلان مركبة "توك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذات السلوب ، وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " "عاطل - مقيم بدائرة القسم" ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.