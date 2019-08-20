ضبط عاطل سرق سيارة سائق في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط "محمد ع." 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين؛ حال استقلاله السيارة رقم ن ف أ 14731 ماركة بيدفورد بيج اللون وسيره عكس الاتجاه (ولا يحمل ثمة تراخيص).

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بمناقشة المتهم اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال توقفها بشارع حسن المأمون ـ دائرة القسم.

أمكن التوصل إلى مالك السيارة وتبين انه يدعى " جابر م." 36 سنة، سائق ومقيم مركز ملوي/المنيا، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد أكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 47890 لسنة 2019 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.