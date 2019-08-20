"العربية للتصنيع" تبحث الحفاظ على الثروة المائية مع "ووتر أند سويل" المجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية المشاركة في الخطة القومية للحفاظ على الثروة المائية، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالاستفادة من الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال زيارة شركة "ووتر أند سويل" المجرية، في إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

وحسب بيان، اليوم، شهد اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال إدارة نظم المياه، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمنتج الشركة Water Retainer، بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

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في هذا الصدد، أكد "التراس" دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، مشددا على أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه وتوفيرها باستدامة للاستخدام الآدمي والزراعي والصناعي.

وأضاف أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه، واستمرارية نمو الزروع والنباتات في ظروف الجفاف القاسية، بالتالي فوائد طويلة الأجل في الزراعة.

وأشار "التراس" إلى أن التربة المعالجة تمتاز بحفظ رطوبة الهواء بشكل إضافي خلال فترات الرطوبة العالية، موضحا أنه يمكن تطبيق RETAINER إما عن طريق الرش على السطح أو حلها في مياه الري.