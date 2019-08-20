5 أضعاف المساحة.. وزير الزراعة يبحث الاستعداد لموسم سكر البنجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر، اليوم الثلاثاء؛ لمناقسة الموسم الجديد.

وحسب بيان، اليوم، حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب غرب المنيا.

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بحث الاجتماع الاستعداد للموسم الجديد بعد نجاح تجربة زراعة البنجر في منطقة غرب غرب المنيا الموسم الماضي والتي ساهمت في جذب استثمارات جديدة لمنطقة غرب المنيا.

وأشاد وزير الزراعة بالحس الوطني للشركات السكر في حرصها على دعم زراعة البنجر وإنتاج سلعة استراتيجية يحتاجها كل أفراد الشعب كما طالب بضرورة الإسراع في تجهيز الأرض وتسليمها للشركات مبكرا حتى تتمكن من زراعة محصول البنجر في بداية شهر سبتمبر المقبل ما يسهم في زيادة الإنتاج.

وأكد الوزير زيادة مساحة زراعة البنجر 5 أضعاف العام الماضي وطالب بضرورة زيادة إنتاجية الفدان من 22,5 إلى 30 طنًا حتى يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.