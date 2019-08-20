مصر | "كان بيتحرش بيا ويقول ميقصدش".. كواليس قتل مسن على يد زوجة ابنه بالمقطم

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة قتل مسن على يد زوجة نجله في منطقة المقطم.

واستمعت النيابة إلى اقوال المتهمة التي أنكرت في بادئ الأمر وبتضييق الخناق عليها اعترفت بالواقعة، وقالت إن والد زوجها كان يحاول التحرش بها أثناء وجوده بالمنزل ويدعى أنه لا يقصد أكثر من مرة، وتطور الأمر إلى أن أصبح يتحرش بها بشكل واضح أثناء وجودهما بمفردهما داخل المنزل.

وأضافت المتهمة أنه يوم الواقعة كانت تقوم بتجهيز الطعام، وحاول الاعتداء عليها والتحرش بها، فاستلت سلاح أبيض "سكين مطبخ" كان بجوارها وقامت بطعنه طعنه نافذة، ثم استغاثت بالجيران.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه وجود طعنة غائرة في منطقة الصدر، أسفرت عن نزيف دموي غزير أدى لتعطل أجهزة الجسم عن العمل.

وكما تبين من المعاينة وجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجوار الجثة على سكين ملطخ بالدماء.

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وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي بمنطقة المقطم، يفيدون فيه بالعثور على جثة عجوز.

وبسؤال زوجة نجل المتوفي "منال. أ" 25 سنة، ربة منزل، قررت أنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت على جثة المتوفى، واكتشفت مقتله ونفت علمها بملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنها حال تواجدها بالشقة صحبة المجني عليه واستغراقها في النوم فوجئت بملامسته أجزاءً من جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها لكنه لامس أجزاء حساسة من جسدها مرة أخرى، وعرض عليها مبلغا ماليا مقابل ممارسته الرذيلة معها، فتعدت عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثة إصابته التي أودت بحياته، ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته وغافلتهم ووضعت السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضًا حال إمساكه بالسلاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.