مصر | تجديد ندب "بطران" مديرا للتفتيش على نيابة النقض.. و"الديب" أمينا عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد ندب "بطران" مديرا للتفتيش على نيابة النقض.. و"الديب" أمينا عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، قراراً بتجديد ندب المستشار فرحان بطران، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال نيابة النقض، كما قرر المجلس تجديد ندب المستشار محمود مسعود مديراً لنيابة النقض.

وتضمن قرار "القضاء الأعلى" ندب المستشار حسني عبد اللطيف رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي كان يشغله المستشار عبدالله عصر قبل قرار تعيينه رئيساً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وندب المستشار حسام الديب أميناً عاماً لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفاً للمستشار يحيى خليفة الذى بلغ سن التقاعد والمحدد قانوناً بـ70 عاماً.