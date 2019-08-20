مصر | مناظرة النيابة لمسن قتل على يد زوجة ابنه: نزيف غزير عطل أجهزة الجسم

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كما تبين من معاينة النيابة وجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجوار الجثة على سكين ملطخ بالدماء.
وأمرت النيابة فى وقت سابق تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والوقوف على ملابسها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتعود البداية عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المقطم من الاهالى بمنطقة المقطم، يفيدون فيه بالعثور على جثة عجوز.
وبسؤال زوجة نجل المتوفي "منال. أ" 25 سنة، ربة منزل، قررت أنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت على جثة المتوفي، واكتشفت مقتله ونفت علمها بملابسات الحادث.
وبإجراء التحريات وجمع المعومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنها حال تواجدها بالشقة صحبة المجني عليه واستغراقها في النوم فوجئت بملامسته أجزاءً من جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها لكنه لامس أجزاء حساسة من جسدها مرة أخرى، وعرض عليها مبلغ مالي مقابل ممارسته الرذيلة معها، فتعدت عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثة إصابته التي أودت بحياته، ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته وغافلتهم ووضعت السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضًا حال إمساكه بالسلاح.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة بحبس المتهمه 4 أيام فى وقت سابق.