مصر | مناظرة النيابة لمسن قتل على يد زوجة ابنه: نزيف غزير عطل أجهزة الجسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لمسن قتل على يد زوجة ابنه: نزيف غزير عطل أجهزة الجسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، من مناظرة جثة موظف، قتل على يد زوجة نجله داخل مسكنه بمنطقة المقطم، وتبين وجود طعنة غائرة في منطقة الصدر، أسفرت عن نزيف دموي غزير أدى لتعطل أجهزة الجسم عن العمل.

كما تبين من معاينة النيابة وجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجوار الجثة على سكين ملطخ بالدماء.

وأمرت النيابة فى وقت سابق تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والوقوف على ملابسها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

Advertisements